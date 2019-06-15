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Dünya

'Husilerin saldırıları çatışmanın denklemini değiştirme girişimi'

Arap Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gabbaşi, "Husilerin girişimi, çatışma mekanizmalarını değiştirmeyi, çatışmayı dengelemeyi, endişe ve beklenti yaratmayı amaçlamakta." dedi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Ali Semerci   | 15.06.2019
'Husilerin saldırıları çatışmanın denklemini değiştirme girişimi'

İstanbul

Uzmanlar, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankeri ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef almasını çatışmanın denklemini değiştirme girişimi olarak değerlendiriyor.

Arap Siyasi ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Muhtar Gabbaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, Suudi Arabistan'a denklemden çıkarılamayacakları mesajı göndermek suretiyle psikolojik bir harp yürütüyor. İran'ın bölgedeki temsilcilerinden biri olan Husiler bölgeyi endişeli bir duruma getirecek mekanizmalara sahipler." dedi.

Gabbaşi, Husilerin, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki 2 pompa istasyonunu hedef almalarının ardından yaptıkları açıklamada, bunun, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 300 noktaya düzenleyecekleri operasyonların başlangıcı olduğunu duyurduklarını hatırlattı.

Başkan Yardımcısı Gabbaşi, "Husilerin bu girişimi, çatışma mekanizmalarını değiştirmeyi, çatışmayı dengelemeyi, endişe ve beklenti yaratmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

Uzmanlar, Husilerin Suudi Arabistan'a karşı son saldırılarının, ABD'nin yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmeye zorlamak için İran'a yönelik baskılarını artırmasıyla birlikte iki ülke arasında son haftalarda tırmanan çatışmanın bir parçası olduğunu savunuyor.

İran-ABD arasında dolaylı çatışma

Mısırlı uluslararası ilişkiler profesörü Tarık Fehmi de bölgede, ABD-İran arasındaki dolaylı çatışmaların ikinci aşamasının yaşandığını, bunun da vekalet savaşı olduğunu belirterek, iki taraf arasında doğrudan savaş çıkacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Husilerin, etkili sivil hedeflere ulaşabilecekleri mesajlarını iletmek için mümkün olduğunca çok sayıda sivili yaralamayı amaçladığını aktaran Fehmi, Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkalarıyla birlikte vereceği karşılığa çok fazla dayanamayacağını ve muhtemelen ABD'nin saldırısının olayların gidişatını etkileyeceğini dile getirdi.

Husilere 3 yolla karşılık verilecek

Ürdünlü askeri uzman Emekli Tümgeneral Fayiz ed-Duveyri, Suudi Arabistan'ın Husilere karşılık vermek için üç yol kullanacağı öngörüsünde bulundu.

Duveyri, birinci yolun siyasi olduğunu ve Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gideceğini aktardı.

İkinci yolun Husilerin siyasi liderlerine ya da silah ve mühimmat depolarına yönelik anlık darbeler olduğunu belirten Duveyri, üçüncü yolun ise geniş kapsamlı askeri bir hamle olduğunu söyledi.

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