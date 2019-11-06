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Dünya

Husilerden 'Riyad Anlaşması ölü doğdu' iddiası

Husiler, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması'nın "ölü doğduğunu ve uygulanmayacağını" ileri sürdü.

Çağrı Koşak   | 06.11.2019
Husilerden 'Riyad Anlaşması ölü doğdu' iddiası

Yemen

Husiler, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması'nın "ölü doğduğunu ve uygulanmayacağını" ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen Yemen barış görüşmelerinde Husileri temsil eden heyette yer alan Hamdi Asım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ciddi sorunlar yaşanacağını iddia etti.

Asım, "Bu anlaşma ölü doğmuştur ve uygulanmayacaktır. Anlaşmanın kapsamı belli bölgelerle sınırlıdır ve bu bölgeler için de taraflara tatmin edici bir çözüm sunamamıştır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kuzeyi ve güneyiyle ülkenin tamamını kapsamadığını söyleyen Asım, "Bu anlaşma yalnızca onu imzalayan iki kişiyi (Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci) temsil ediyor." dedi.

Asım ayrıca, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'ın güdümünde hareket ettiğini belirterek, söz konusu anlaşmayı dikkate almadıklarının altını çizdi.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Riyad Anlaşması'nın Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında, ekonomi ve güvenlik konuları başta olmak üzere temel sorunlara çözüm sağlaması bekleniyor.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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