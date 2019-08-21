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Dünya

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Yemen'deki Husiler, Zemar kentinde, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracı düşürdüklerini duyurdu.

Gülşen Topçu   | 21.08.2019
Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Yemen

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının (İHA) Yemen'de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle Zemar kentinde düşürüldüğünü ifade etti.

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti.

"Düşman" uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığına işaret eden Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar Zemar kentindeki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi.

Husiler ya da koalisyon güçlerinden saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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