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Dünya

Husiler Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 16.06.2019
Husiler Suudi Arabistan'daki 2 havalimanına İHA ile saldırdı

Sana/Riyad

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havaalanı'nın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Saldırının Qasef-2 tipi İHA ile düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise Yemen'den Abha'ya fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı

Suudi Arabistan makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Abha Havalimanı'na çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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