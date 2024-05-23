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Husiler: ABD ve İngiltere, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, şu an kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 2 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Ali Semerci  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Husiler: ABD ve İngiltere, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı vurdu

Yemen

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına göre, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen 2 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı hedef alındı.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün yaptıkları açıklamada da ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İç ve dış hatlara yönelik 3 kilometrelik piste sahip olan Hudeyde Havalimanı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 10 yıldır çalışmıyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye destek gerekçesiyle eylemlerinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu açıklarında ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 119 gemiyi hedef aldıklarını belirtmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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