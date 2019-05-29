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Dünya

Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Trump yönetiminin savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili, anayasaya aykırılık hükmü verilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.

Emre Aytekin   | 29.05.2019
Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu

Ankara

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD hükümetinin ülkeye telekomünikasyon ekipmanı satmasına kısıtlama getiren kararının geçici olarak iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Huawei Baş Hukuk Müşaviri Song Liuping, yaptığı açıklamada, şirketin karara karşı ABD'nin Teksas eyaletinin Plano kentinde açtığı dava kapsamında savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili anayasaya aykırılık hükmü vermesi için mahkemeye talepte bulunduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, "ABD'deki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil." dedi.

Mahkemenin anayasaya aykırılık hükmü vermesi halinde, dava sonuçlanana kadar idari kararın yürütmesinin durdurulmuş sayılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump 16 Mayıs'ta imzaladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı kararname ile ABD şirketlerinin aralarında Çin şirketi Huawei'nin olduğu "ulusal güvenliği tehdit eden ülkelerin şirketlerinden" telekom donanımı satın almasına kısıtlama getirmişti.

Kararın ardından ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlarından mobil uygulama merkezi "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Google'ın ardından Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi işlemci ve entegre devre üreticileri de Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacaklarını bildirmişti.


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