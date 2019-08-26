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Dünya

Hong Kong'daki protestolarda 36 kişi gözaltına alındı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda 36 kişi gözaltına alındı.

Fuat Kabakcı   | 26.08.2019
Hong Kong'daki protestolarda 36 kişi gözaltına alındı

Hong Kong

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda 36 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong Polis Gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan protesto gösterisi sonrası 29’u erkek, 7’si kadın 36 kişi gözaltına alındı.

Kenttin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan bölgesine doğru ilerleyen dünkü gösterilerde göstericilerle polis arasında yaşanan arbede sonrası 15 polis de yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Arbede sırasında 6 polis tabancasına davranırken, bir polis de uyarı ateşi açtı.

Açıklamada, göstericilerin kanun ve düzeni görmezden geldiği savunularak, yasa dışı davranışlar ve şiddet eylemleri kınandı.

Gösterilerde 41 kişi yaralandı

Diğer yandan, Hong Kong’daki tüm hastaneleri yöneten Hastane İdare Bürosundan yapılan açıklamada, dünkü protestolardan sonra 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 15’inin tedavisinin hastanelerde devam ettiği, diğerlerinin taburcu edildiği ifade edildi.

Hong Kong’da cumartesi ve pazar günleri yapılan gösterilerde kentin birkaç noktasında polis ve protestocular arasında çatışma yaşanmıştı.

Göstericiler demir çubuklar, çöp kutuları ile barikat kurarken, polis göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve TOMA ile müdahale etmiş, polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

Kentte 3 aydır süren protestolarda polis dün ilk defa TOMA kullanmış ve tabancayla ateş etmişti.

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