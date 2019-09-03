Euro
6.28
Dolar
5.73
BIST 100
98,826.11
Altın
1,545.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

Hong Kong'da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi.

Emel Öz Gözellik   | 03.09.2019
Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

Ankara

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, Tayvan halkının da gösteri yapması gerektiğini söyledi.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Hong Kong’da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Tayvanlı yetkililerle görüşmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere Tayvan'ı ziyaret ediyor.

Wong yaptığı basın toplantısında Hong Kong ve Tayvan'ın aynı kaderi paylaştığını belirterek, Tayvan'da da sokak protestolarının düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam istifa iddialarını yalanladı

Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi

Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi
Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı

Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı
Hong Kong'da polisin göstericilere müdahalesi sürüyor

Hong Kong'da polisin göstericilere müdahalesi sürüyor