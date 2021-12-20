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Dünya

Hong Kong'da Rai Tayfunu alarmı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Pasifik Okyanusu'nda Filipinler kıyılarını etkileyen Rai Tayfunu nedeniyle alarm verildi.

Emre Aytekin   | 20.12.2021
Hong Kong'da Rai Tayfunu alarmı

Pekin

Hong Kong Gözlemevi, kentin 640 kilometre güneybatısındaki tropik fırtına nedeniyle 1 numaralı tayfun uyarısı yayımladı.

Uyarı, 1974'teki Irma Süper Tayfunu'ndan bu yana, 47 yılda yayımlanan ilk 1 numaralı tayfun uyarısı oldu.

1 numaralı uyarı, en yüksek alarm düzeyine işaret ediyor.

Gözlemevi, saatte 22 kilometre hızla kuzeydoğuya, Güney Çin Denizi'nin kuzey kesimine doğru hareket eden tayfunun kıyıya yaklaştıkça şiddetinin azalacağını, ancak hafta sonuna kadar yoğun yağış getirmesinin beklendiğini bildirdi.

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran tayfunun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 208'e çıktığı bildirildi.

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