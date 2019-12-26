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Dünya

Hong Kong'da protestolar Noel tatilinde de devam etti

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Noel arifesinde başlayan protestolar, Noel tatilinde de devam etti.

Emre Aytekin   | 26.12.2019
Hong Kong'da protestolar Noel tatilinde de devam etti

Ankara

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, kent merkezindeki kalabalık alışveriş merkezlerinde (AVM) gösteri yapan protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı. 

Kentin kuzeyindeki Tai Po bölgesinde Mega Mall'de toplanan yüzlerce siyah maskeli protestocu AVM içinde gösteri yaptı. Barışçı şekilde başlayan gösteride protestoculardan bazılarının bir Tayland restoranını işgal etmesi üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu. Polis en az iki göstericiyi gözaltına alırken, olaylar nedeniyle çok sayıda mağaza kepenk indirdi.

Maskeli protestocular, Mong Kok bölgesindeki Moko Mall, Causeway Körfezi bölgesindeki Sogo ve Liman bölgesindeki Tsim Sha Tsui alışveriş merkezlerinde de eylemler düzenledi.

Polisten silah uyarısı

Hong Kong polisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yayımladığı mesajda, vatandaşları kentte "ateşli silahların sızdığı" yönünde bilgiler olduğu uyarısında bulundu. Mesajda vatandaşların silahlı kişilere karşı dikkatli olmaları ve bu tip durumlara tanık olduklarında otoritelere bildirmeleri istendi.

Noel protestoları

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dün akşam, Noel arifesinde başlattıkları eylemleri sürdüren protestocuları, "kutlama havasını bozdukları" gerekçesiyle eleştirdi.

Hong Kong'da Noel günü ve arifesinde düzenlenen protesto eylemlerinde polisle gösterici gruplar arsında çatışmalar yaşanmıştı. Maskeli bazı göstericiler, polis araçlarına ve bir karakola molotofkokteylleri atmış, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatmıştı. Olaylar sırsında camları kırılan bir banka şubesinin girişinde yangın çıkmıştı.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının 23 Ekim'de geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Göstericiler, demokrasi yanlısı protestoların hükümet tarafından "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

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