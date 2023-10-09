Dolar
27.70
Euro
29.23
Altın
1,851.62
ETH/USDT
1,629.00
BTC/USDT
27,917.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’deki son duruma ilişkin şehri genel gören bir noktadan yayındayız
logo
Dünya

Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri, geçici olarak tedbir amaçlı durduruldu.

Emre Aytekin  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Pekin

Hong Kong Borsalar ve Takas İşlemleri Kurumundan (HKEX) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına ilişkin kurallar uyarınca Hong Kong Borsasında bugün gündüz seansında hisse senedi ve vadeli işlemlere ara verildiği bildirildi.

Yabancı yatırımcıların Hong Kong Borsası aracılığıyla Çin ana karasında işlem gören hisse senetleri satın alabildiği "Stock Connect" işlemlerinin de tedbirden etkileneceği kaydedildi.

Hong Kong Gözlemevi, bölge kıyılarına yaklaşan tayfun nedeniyle dün "8. seviye" acil durum alarmı ve "siyah" fırtına uyarısı yaptı.

Borsanın açılış saatine kadar süren uyarıların düzeyi, tayfunun şiddetinin azalarak bölgeden uzaklaşmaya başlamasının ardından, bugün yerel saatle 11.40'ta "3. seviye" acil durum alarmı ve "kırmızı" fırtına uyarısına düşürüldü.

Borsada işlemlerin öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Karadeniz'de hortum oluştu
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terör hedefi imha edildi

Benzer haberler

Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi

Çin'de Ulusal Gün Haftası tatilinde iç turizm, Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaştı

Hong Kong'da "Koinu Tayfunu" alarmı

Çin'den ABD'nin 42 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki

Çin'den ABD'nin 42 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gelecek ay görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gelecek ay görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya-Çin işbirliği, küresel istikrarın önemli faktörü

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya-Çin işbirliği, küresel istikrarın önemli faktörü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet