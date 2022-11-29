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Dünya

Honduras'ta çetelerle mücadele için ulusal acil durum ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, artan suç olayları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 29.11.2022
Honduras'ta çetelerle mücadele için ulusal acil durum ilan edildi

Bogota

Bölge basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Xiomara Castro açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığı, kiralık katiller ve yasa dışı grupların faaliyetlerini engellemek için ulusal acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, sınır bölgelerinde yüzlerce güvenlik gücünün görevlendirildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanının talimatıyla Kapsamlı Güvenlik Planı çerçevesinde bugün 600'den fazla asayiş askeri ve polisi, hudut noktalarına takviye amacıyla yola çıktı." ifadesine yer verildi.

Ülkenin komşularından El Salvador, Guatemala ve Nikaragua'dan Honduras'a giriş ve çıkışlarda sıkı kontroller yapılıyor.

Honduraslı yetkililer, suç oranlarının yüksek olduğu başkent Tegucigalpa ile San Pedro Sula'da yüzden fazla mahallede olağanüstü hal ilan etti.

Honduras, bölge ülkeleri içinde suç faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı ülkeler arasında geçiyor. Cinayet, adam kaçırma, haraç ve fidye olayları nedeniyle halk yetkililerden çözüm istiyor.


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