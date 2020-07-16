Honda Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı
Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.
Cakarta
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda’nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.
Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.
Honda, 2017’de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.