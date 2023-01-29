Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,614.00
BTC/USDT
23,540.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Holokost kurbanları Amsterdam'da anıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Başbakan Mark Rutte'nin de katılımıyla "Ulusal Holokost Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Selman Aksünger   | 29.01.2023
Holokost kurbanları Amsterdam'da anıldı

Amsterdam

Hollanda-Auschwitz Komitesi tarafından Wertheim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz kurbanları anıldı.

Tören kapsamında Rutte, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve çok sayıda büyükelçinin yer aldığı kalabalık, Belediye binası önünden Holokost kurbanları için yapılan Ayna Anıtı'nın bulunduğu Wertheim Parkı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Halsema, toplama kamplarında ölen yaklaşık 6 milyon kişinin 60 bininin Amsterdam'dan olduğunu belirterek, "Onlar hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Törende konuşan Hollanda-Auschwitz Komitesi Başkanı Jacques Grishaver de liselerde Holokost'la ilgili zorunlu ders olmasını istedi.

Tören Rutte, Halsema ve İsveç'in Lahey Büyükelçisi Truls Folke Johannes Oljelun'un da aralarında bulunduğu davetlilerin, üzerinde "Bir daha asla Auschwitz" yazan anıtın önüne çelenk bırakmasıyla sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Holokost kurbanları Amsterdam'da anıldı

Holokost kurbanları Amsterdam'da anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar

Küresel ısınma nedeniyle Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor

Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı

Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Kassum'dan "İsveç ve Hollanda'yı boykot" çağrısı
Polonya'daki Auschwitz toplama kampından kurtulanlar anılarını anlattı

Polonya'daki Auschwitz toplama kampından kurtulanlar anılarını anlattı
Holokost kurbanları İstanbul'da anıldı

Holokost kurbanları İstanbul'da anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet