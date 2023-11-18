Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,970.30
BTC/USDT
36,639.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollandalılar Filistin'e destek için yürüdü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek için yürüdü.

Selman Aksünger  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Hollandalılar Filistin'e destek için yürüdü Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan yaklaşık 2 bin kişi, şehrin batısındaki Westerpark'a yürüdü.

Sık sık İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" sloganları atan göstericiler, yürüyüş esnasında Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayraklarını salladı.

Göstericiler ellerinde "Çocukları öldürmek meşru müdafaa değildir", "Etnik temizlik meşru müdafaa değildir", "İsrail yine çocukları öldürüyor", "Filistin'deki soykırımı durdurun", "Filistinliler için adalet nerede", "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Hey Rutte! Elinde kan var", "İsrail terörüne son ver" yazılı dövizler taşıdı.

"Apartheid çok kötü birşey"

Hollanda'da patoloji doktoru olan Cilia Ferrier, AA muhabirine, Filistin'dekileri desteklemek için yürüyüşe katıldığını ve Filistin'deki durumun apartheid olduğunu belirterek, "Apartheid çok kötü bir şey. Her insan, gelişim hakkına, sağlık hakkına, güvenlik hakkına sahiptir. Kimsenin, insanlar için bu kadar hayati şeyleri yok etme hakkı yok." dedi.

Soy ismini açıklamayan Bart adlı gösterici, haftanın birçok günü şehrin meydanlarında ve merkezi tren istasyonunda gösteri yaptıklarına değinerek, Hollanda hükümetini, İsrail'e olan desteğini bitirmeye davet etti.

Öğrenci olduğunu belirten Bart, hükümetin seçimle iş başına geldiğini hatırlatarak, "Biz, İsrail'i desteklemiyoruz. Eğer siz (Hollanda hükümeti) İsrail'i destekliyorsanız, bu bizi desteklemiyorsunuz demektir." diye konuştu.

Şiddetli yağış altında ve geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA'nın global iletişim ortağı olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi
Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Gaziantep'te temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefonda görüştü
THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Hollandalılar Filistin'e destek için yürüdü

İngiliz halkı "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıktı

Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Düsseldorf'ta Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu
Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet