Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.28
Dolar
5.61
BIST 100
93,533.12
Altın
1,292.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da YPG/PKK'lı terörist gözaltına alındı

Hollanda Savcılığı, YPG/PKK üyesi bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Abdullah Aşıran   | 02.04.2019
Hollanda'da YPG/PKK'lı terörist gözaltına alındı

Lahey

Savcılıktan yapılan açıklamada, YPG/PKK'lı 24 yaşındaki teröristin Suriye'de silahlı mücadeleye katıldığı gerekçesiyle geçen hafta Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, aralık 2016'da Fransa üzerinden Suriye'ye geçtiği belirtilen terör örgütü üyesinin, Hollanda'nın Lahey kentinde yaşadığı ve bir süredir takip edildiği kaydedildi.

Savcılık açıklamasında, terör örgütü üyesinin, Hollanda'da 22 Eylül 2017'de yayımlanan televizyon programı EenVandaag'a Suriye'deyken yüzü kapalı şekilde röportaj veren kişi olduğu belirtildi.

Terör örgütü üyesinin söz konusu röportajda, Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK tarafında DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söylediği aktarıldı.

Bir ay önce Hollanda'ya döndüğü kaydedilen terör örgütü üyesinin, bugün yargılama öncesi gözaltı kararının iki hafta uzatıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere kimlik tespiti çağrısı

'Bölücülerle gizli, örtülü ya da açıktan iş birliği olmaz'

'Terör örgütü YPG/PKK'nın 'enternasyonal taburunun' komutanı Amerikalı'

'Terör örgütü YPG/PKK'nın 'enternasyonal taburunun' komutanı Amerikalı'
MİT buldu TSK vurdu

MİT buldu TSK vurdu
Şırnak'ta yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Şırnak'ta yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu