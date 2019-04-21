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Dünya

Hollanda'da Türk Günü Yürüyüşü

Hollanda'da Türk kültürünün tanıtımının yapıldığı Hollanda Türk Festivali kapsamında Türk Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Abdullah Aşıran   | 21.04.2019
Hollanda'da Türk Günü Yürüyüşü

Arnhem

Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından Arnhem kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen yürüyüşe, mehter takımı eşliğinde farklı kentlerden gelen çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. 

Velper Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Hollanda Türk Festivali'nin yapıldığı Presikhaaf Parkı'nda son buldu.  

Yürüyüş sonrası düzenlenen törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan terör saldırıları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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