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Dünya

Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

Hollanda'da işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından toplu taşıma çalışanları grev kararı aldı.

Selman Aksünger   | 19.01.2023
Hollanda'da toplu taşıma çalışanları greve gitti Fotoğraf: Selman Aksünger / AA

Utrecht

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma çalışanları ülke genelinde 2 günlük greve başladı.

Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının katılmadığı greve çok sayıda bölgesel tren, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma çalışanları katıldı.

Grev nedeniyle ağırlıklı olarak bölgesel tren ve otobüs ulaşımında aksaklıklar yaşanırken birçok sefer iptal oldu.

Tramvay ulaşımının durduğu Utrecht kentinde, otobüs seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

Amsterdam'dan Utrecht'teki kardeşine gitmek isteyen 17 yaşındaki Juri Franke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre beklemesine rağmen seyrek gelen otobüslere yoğunluk sebebiyle binemediğini söyledi.

Ülkenin birçok yerinde grev yapıldığını ve bundan dolayı mağdur olduklarını ifade eden Franke, "Bu durum benim ulaşımımı ciddi etkiledi." dedi.

Çalışanlar, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Utrecht kentinde merkezi tren istasyonunda toplanan FNV çalışanları, zam oranının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yürüyüş düzenledi.

Ülkede enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle toplu iş sözleşmesindeki zammın yıllık enflasyon oranında olmasını isteyen çalışanlar, firmaların teklif ettiği zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını kaydetti.

Yaklaşık 20 yıldır Utrecht'te otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Emin Yılmaz, "Maaşlarımızın düzeltilmesini, iş yoğunluğumuzun azaltılmasını istiyoruz." dedi.

Özellikle elektrikli otobüslerin, arıza ve şarj süresi gibi sebeplerle seferlerde sorun çıkardığını anlatan Yılmaz "Araç bakımlarının yeterli şekilde ve zamanında yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sendika yüzde 14 zam istiyor

FNV'den grevle ilgili yapılan açıklamada, toplu taşıma firmalarının önerdiği yüzde 8'lik zammın yetersiz olduğu belirtilerek, çalışanlara yüzde 14 zam ve çalışma şartlarında iyileştirme taleplerine yer verildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2022'de sona eren toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yaklaşık 13 bin kişinin bölgesel taşımacılık sektöründe çalıştığı kaydedildi.

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