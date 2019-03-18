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Dünya

Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 18.03.2019
Hollanda'da silahlı saldırı

Utrecht

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi. 

Açıklamada, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin ulaştığı kaydedildi. 

Polis açıklamasında, saldırıyla ilgili araştırmanın devam ettiği ve terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. 

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV) da Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesinin saat 18.00'e kadar en üst kademeye çıkarıldığını açıkladı. 

"Saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddiası

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı. 

Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın her yerde arandığı kaydedildi.

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