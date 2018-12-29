Hollanda'da sarı yeleklilerin gösterisinde gözaltı

Hollanda'da polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA / Abdullah Aşıran

LAHEY

Hollanda'da "sarı yelekliler"in protesto gösterisinde 5 kişi gözaltına alındı.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine bu kez Hollanda Parlamentosu önünde toplandı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride, sarı yelekliler, Parlamento'dan şehir merkezine yürüdü.

Genellikle aşırı sağcı grupların yer aldığı gösteride polis ile sarı yelekliler arasında arbede yaşandı.

Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarıların dinlenmemesi gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke ise sarı yeleklilerin gösterisini güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Ülkede 5 haftadır toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.