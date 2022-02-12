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Dünya

Hollanda'da 'Özgürlük Konvoyu' eylemi

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası etrafında "Özgürlük Konvoyu" eylemi gerçekleştirildi.

Abdullah Aşıran   | 12.02.2022
Hollanda'da 'Özgürlük Konvoyu' eylemi

Lahey

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı çok sayıda traktör, kamyon ve araba sürücüleri, Hollanda’nın farklı kentlerinden Lahey’e geldi.

Kovid-19 kısıtlamalarının son bulmasını talep eden eylemciler, parlamento binası etrafındaki yolları işgal etti.

Hükümet istifa edene kadar işgalin devam edeceğini açıklayan eylemciler, "(Başbakan) Rutte gitmeli, biz gitmiyoruz", "Yeter artık" ve "Özgürlük, özgürlük" pankartları taşıdı.

Lahey Belediyesinden yapılan açıklamada, gösterinin iptal edildiğini ve polisin eylemcilerin bölgeyi terk etmeleri için uyarıda bulunduğu belirtildi. Yasağa rağmen eylemi devam ettiren eylemcilere para cezası kesileceği veya gözaltına alınacakları ve araçlarının çekileceği ifade edildi.

Bir süre direndikten sonra polisin uyarısını dinleyen eylemciler, gün sonunda parlamento etrafındaki işgale son verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde, daha fazla aracın kente girişini engellemek için farklı kontrol noktaları oluşturuldu.

Olaysız sona eren gösteride, Lahey’deki trafikte tıkanıklıklar yaşanırken, merkeze ulaşım engellendi ve gün boyu tramvay seferleri iptal edildi.


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