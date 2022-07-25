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Dünya

Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

Hollanda'da risk grubundaki bireyler için maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamaların başladığı bildirildi.

Selman Aksünger   | 25.07.2022
Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

Netherlands Antilles

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Amsterdam ve Lahey Belediyelerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşılamaların başladığı belirtildi.

Amsterdam'daki merkezde ilk gün 50, sonraki her gün 100 kişinin maymun çiçeği virüsü aşılamalarının yapılacağına değinilen açıklamada, aşı için davet edilen 32 bin kişinin büyük çoğunluğunu erkek erkeğe ilişki yaşayanlar ve trans bireylerin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşının iki doz halinde uygulanacağı, ikinci dozun ilkinden dört hafta sonra yapılacağı bildirildi.

Danimarkalı Bavarian Nordic firması tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Imvanex aşısının kullanıldığı Hollanda'da toplam 70 bin maymun çiçeği aşısı bulunduğu vurgulandı.

RIVM'in 21 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Hollanda’da 712 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

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