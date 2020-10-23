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Dünya

Hollanda'da 'kuş gribi' paniği

Hollanda'da, yaban kuğularında kuş gribi virüsünün belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden "tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi" istendi.

Selman Aksünger   | 23.10.2020
Hollanda'da 'kuş gribi' paniği

Lahey

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, Utrecht şehrine bağlı Kockengen köyünde ölü bulunan 6 yaban ördeğine yapılan testlerin neticesinde 2 hayvanda kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de kuş gribi şüphesiyle incelendiği ifade edildi.

Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesini istedi.

Rusya veya Kazakistan'dan göçen kuşlardan geldi

Bakanlık uzmanları, virüsün Hollanda'ya büyük ihtimalle Rusya veya Kazakistan'dan göçen kuşlar üzerinden geldiği bilgisini paylaştı.

Hayvanlarda rastlanan kuş gribi virüsünün, yüksek patojen türü olan H5N8 olduğu kaydedildi.

Ülkede, son yıllarda birçok çiftlikte kuş gribine rastlanmış ve on binlerce tavuk itlaf edilmişti.

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