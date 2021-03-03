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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

Yerel saatle 06.55 sularında gerçekleşen patlamaya boru tipi bombanın sebep olduğu, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Selman Aksünger   | 03.03.2021
Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

Amsterdam

Hollanda'nın kuzeyinde bulunan Bovenkardspel şehrindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezinin yakınlarında bu sabah patlama meydana geldi.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.55 sularında gerçekleşen patlamaya boru tipi bombanın sebep olduğu, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın etkisiyle test merkezinin camlarında hasar meydana gelirken, patlama sırasında test merkezinin henüz açılmadığı kaydedildi.

Patlamanın bombalı saldırı olduğundan ve test merkezinin hedef alındığından şüphelenen polis, çevrede başka patlayıcılar olabileceği şüphesiyle caddeyi trafiğe kapattı.

Aralık ayında da bazı Kovid-19 test merkezlerine yönelik benzer saldırılar olmuş, Urk Adası'ndaki bir test merkezi ateşe verilirken, Amsterdam ve Urmond şehirlerindeki test merkezlerinin camları kırılmıştı.

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