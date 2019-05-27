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Dünya

Hollanda'da koalisyon hükümeti senatoda çoğunluğu kaybetti

Hollanda'da yapılan senato seçimlerinde hükümet ortakları çoğunluğu kaybetti, ilk defa seçime giren aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi 12 senatör çıkardı.

Abdullah Aşıran   | 27.05.2019
Hollanda'da koalisyon hükümeti senatoda çoğunluğu kaybetti

Lahey

Hollanda'da yapılan senato seçimlerinde hükümet ortakları çoğunluğu kaybetti, ilk defa seçime giren aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 12 senatör çıkardı.

Ülkede bugün 570 eyalet meclis üyesi, Hollanda Senatosu'ndaki 75 senatörü belirlemek üzere oylamaya gitti.

Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen senato seçimlerinde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve ilk defa seçime katılan aşırı sağcı FvD 12'şer sandalye ile en çok senatör çıkaran partiler oldu.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybetti.

Senato, aşırı sağcı FvD 12, VVD 12, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 9, Yeşil Sol (GL) 8, Demokratlar 66 (D66) 7, İşçi Partisi (PvdA) 6, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 5, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 4, Sosyalist Parti (SP) 4, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) 3, 50+ Partisi 2, Reformcu Devlet Partisi (SGP) 2 ve Bağımsız Senato Grubu (OSF) 1 sandalye çıkardı.

Buna göre, PVV ve FvD ile aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 9'dan 17'ye çıktığı senatoda toplam 75 sandalyeden 38 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı 32'ye düştü.

Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için beşinci bir parti ile uzlaşmaya gitmesi gerekiyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ise ilk kez katıldığı seçimde senatör çıkaramadı.

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılan senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı FvD almıştı.

Eyalet ve senato seçimleri

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

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