Dolar
15.39
Euro
16.06
Altın
1,849.49
ETH/USDT
1,917.70
BTC/USDT
28,041.00
BIST 100
2,376.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzikolog ve yazar Ahmet Say’ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor
logo
Dünya

Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

Hollanda'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunan bankalara başvurular ocak ayından bu yana yüzde 15 arttı.

Selman Aksünger   | 12.05.2022
Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

Amsterdam

Nederlands Dagblad gazetesinin haberine göre, ülkede gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarının artması sonucu gıda bankalarına başvurular yükseldi.

Ocak ayından itibaren gıda bankalarına başvuranların sayısında yüzde 15 artış gözlemlenirken, bu sayı 6 bin haneye karşılık geldi.

Haberde görüşlerine yer verilen Hollanda Gıda Bankaları (Stichting Voedselbanken) Başkanı Leo Wijnbelt, sadece düşük gelir grubundaki değil, orta gelir grubundaki ailelerin de gıda bankalarına başvurmaya başladığını aktardı.

Hollanda'da genellikle hane halkının birikim yapmadığına dikkati çeken Wijnbelt, "Faturalar arttığında doğrudan maddi sıkıntılar başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsü (Nibud), ülkede mali zorluk çekenlerin sayısında artış gözlemlediklerini açıklamıştı.

Enflasyon ve hayat pahalılığı

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Fiyat artışlarıyla Avro Bölgesi'nde enflasyon yaklaşık yüzde 8 olurken, Hollanda'da bu rakam nisanda yüzde 9,7 olarak açıklanmıştı.

Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkilerken, onlarca yıldır görülmeyen enflasyon oranları ülkedekileri rahatsız ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki
Prof. Dr. Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi

Benzer haberler

Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

Hollanda'da gıda yardımına başvuruların sayısı artıyor

Hollanda'da şampiyon Ajax

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki krizi '90'lardan bu yana en büyüğü' olarak tanımladı

Hollanda'da devlet yetkililerin hatası nedeniyle 1675 çocuk ailelerinden alındı

Hollanda'da devlet yetkililerin hatası nedeniyle 1675 çocuk ailelerinden alındı
ABD Başkanı Biden: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

ABD Başkanı Biden: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek
Gelişmiş ekonomiler de yüksek enflasyonun pençesinde

Gelişmiş ekonomiler de yüksek enflasyonun pençesinde