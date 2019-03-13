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Dünya

Hollanda'da bir ailenin evine ırkçı saldırı

Hollanda'da Faslı bir ailenin evine ırkçı saldırı düzenlendi.

Abdullah Aşıran   | 13.03.2019
Hollanda'da bir ailenin evine ırkçı saldırı

Rotterdam

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, pazartesi akşamı Flevoland bölgesine bağlı Urk kasabasında yaklaşık 100 kişilik bir grup Faslı bir ailenin evini bastı. Saldırıda yaralanan Faslı kadın, evi taşlayanların ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. 

Saldırganlar, Faslı aileden 18 yaşındaki gencin Whatsapp grubu üzerinden bir kişinin kız arkadaşına hakaret ettiği ve olayların bunun üzerine büyüdüğünü iddia ederken, ismini vermek istemeyen Faslı genç, bu iddiaların doğru olmadığını savundu.

Haberlerde, olay günü saldırganların aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders'in ismi ile slogan attıkları bilgisine de yer verildi.

Ailenin çok korktuğu ve güvenliğinden endişe duyduğu belirtilen haberlerde, salı akşamı saldırganların Urk kasabasında bir yerde toplanmaları üzerine diğer kentlerden Faslı aileye destek olmak için gelenlerin polis tarafından güvenlik sebebiyle kasabaya alınmadığı ifade edildi.

Urk kasabası Belediye Başkanı Pieter van Maaren, basına yaptığı açıklamada, ailenin güvenliğine yönelik her türlü önlemin alınması için polis ile ellerinden geleni yapacaklarını belirterek saldırganların ailelerine, çocuklarına sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

Polisin, aralarında sosyal medya üzerinden Faslı genci elinde sahte tabanca ile "Souf sana bir mesajım var. Kurşun yiyeceksin dostum!" ifadeleriyle tehdit eden bir kişi de olmak üzere üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

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