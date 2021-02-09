Euro
8.54
Dolar
7.08
BIST 100
1,534.91
Altın
1,830.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Hollanda'da 1967'den 1997 yılına kadar geçen sürede çocukların ülkeler arası evlat edinilmesinde, çocuk hırsızlığı ve kaçakçılığı ile devlet memurlarının etik dışı eylemlerini ortaya çıkaran bir rapor yayımlandı.

Abdullah Aşıran   | 09.02.2021
Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Rotterdam

Hollanda, ülke dışından evlat edinmeyi bu konuda suistimalleri ortaya çıkaran kritik bir raporun ardından durdurdu.

Geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, hükümetlerin yıllarca ülkeler arası evlat edinmedeki suistimalleri görmezden gelerek ve müdahale etmeyerek bu konuda eksik kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle geçici hükümetin Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker'in yurt dışından evlat edinmeyi derhal durdurduğu ve mağdurlardan özür dilediği ifade edildi.

Joustra olarak adlandırılan komisyon tarafından, 1967'den 1997 yılına kadar geçen sürede çocukların ülkeler arası evlat edinilmesinde Hollanda hükümetinin rolü ve sorumluluğu hakkında bir rapor yayımladığı bildirildi.

Raporda, Hollanda'nın geçmişte evlat edinme sürecinde çok pasif davrandığı, bu nedenle prosedürlerin denetiminin yetersiz kaldığı ve ortaya çıkan suistimallerde bir müdahalede bulunmadığına yer verildiği aktarıldı.

Komisyonun araştırmaların yapıldığı ülkelerde, yapısal olarak meydana gelen bazı istismarlarla karşılaştığı ifade edilen açıklamada, kimi durumlarda Hollanda hükümetinin ihlallerin farkında olduğunu ancak bu duruma etkili müdahale etmediği belirtildi.

Bu suistimallerin çocuk hırsızlığı ve kaçakçılığı ile devlet memurlarının etik dışı eylemleri olduğu ve bu durumun 1960'lardan beri bilindiği aktarıldı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı
Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

Benzer haberler

Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı

Hollanda’da kar fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Hollanda’da gençlerin yüzde 82'si Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında

Hollanda’da gençlerin yüzde 82'si Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı
BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor

BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor