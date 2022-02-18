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Dünya

Hollanda, Ukrayna'ya silah, radar ve miğfer yardımında bulunacak

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacak.

Abdullah Aşıran   | 18.02.2022
Hollanda, Ukrayna'ya silah, radar ve miğfer yardımında bulunacak

Netherlands

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın destek talebini askeri eşya yardımında bulunarak karşılayacakları belirtildi.

Açıklamada, askeri malzemelerin, 3 bin miğfer, 2 bin çelik yelek, 30 metal dedektör, deniz mayını tespiti için 2 tespit robotu, 2 savaş alanı gözetleme radarı, 5 silah tespit radarı ve 100 keskin nişancı tüfeği ile 30 bin mühimmat olduğu aktarıldı.

Ukrayna NATO üyesi olmadığı için Hollanda askeri gönderilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, tedarik edilecek olan askeri malzemelerin bazılarının kullanımları için eğitim verileceği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin diyalog ve diplomasi yoluyla gerilimi azaltmak hedefinin değişmediğini belirterek, "Savaşın önlenmesi önceliğimiz olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna, kendi topraklarında olası bir Rus silahlı saldırısına karşı kendini savunabilmelidir. Bu nedenle hükümet bu askeri malzemeleri Ukrayna'ya tedarik etmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

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