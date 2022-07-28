Dolar
17.94
Euro
18.23
Altın
1,741.87
ETH/USDT
1,620.80
BTC/USDT
22,978.00
BIST 100
2,564.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanı GSYİAD tarafından kullanılması anlaşmasının yenileme programında konuşuyor.
logo
Dünya

Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor

Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu.

Selman Aksünger   | 28.07.2022
Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor

Amsterdam

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işletmeci Latife Peker elindeki toz bezi ve cam silme suyuyla temizlik yaparken yüzü kapalı satırlı bir hırsız doğrudan fırının kasasına yöneliyor.

Anında hırsıza karşı koyan Peker, hırsıza vurmaya başlıyor.

Pekerle bir müddet boğuşan hırsız yere düştükten sonra fırından kaçmaya başlıyor.

Hırsız, fırından kaçtığı sırada fırına giren Hollandalı bir adamla da kısa süre boğuştuktan sonra bisikletle kaçıyor.

Deventer şehrinde Mevlana isimli fırını işleten 47 yaşındaki üç çocuk annesi Peker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirterek ölümü hiç düşünmediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dur" ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sanığın cezası onandı
Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da
Devlet korumasındaki çocuklar bilim kamplarında
THK Üniversitesi 'gökyüzü tutkunu' gençleri istikbale hazırlıyor

Benzer haberler

Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor

Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor

Hollanda’da çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürdü

Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı

Hollanda ve Almanya'da işverenlerden başörtülülere ayrımcılık

Hollanda ve Almanya'da işverenlerden başörtülülere ayrımcılık
Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı
Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet