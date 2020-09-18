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Dünya

Hollanda, Suriye'de işlenen suçlar için Esed rejimine nota verdi

Hollanda, Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve işkenceler sebebiyle, uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi için Beşşar Esed rejimine nota verdi.

Selman Aksünger   | 18.09.2020
Hollanda, Suriye'de işlenen suçlar için Esed rejimine nota verdi

Lahey

Hollanda Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Esed rejimini Suriye'de işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili müzakerelere davet eden bir nota, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Misyon Şefliğine iletildi.

Notada, Suriye rejiminin 2011'den bu yana kendi halkına yönelik eylemleriyle 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiği vurgulandı.

Rejimden, sorumluluğu kabul etmesi istenen notada, mağdurların uğradıkları zararların da gidermesi talep edildi.

Notada ayrıca işkence ve diğer insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, bunların tekrarlanmayacağı noktasında Hollanda'ya güvence verilmesi talep edildi.

"Kalıcı çözüm, sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, notayla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülkenin BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduğunu, Esed rejiminin bunu ihlalden sorumlu tutulduğunu belirtti.

Suriye'de kalıcı bir siyasi çözümün ancak sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Blok, "Esed rejimini uluslararası hukuk kapsamında sorumlu tutmak, Hollanda'nın cezasızlıkla mücadele ve mağdurlar için adaleti sağlama amaçlarına uygun bir adımdır." ifadesini kullandı.

Blok, müzakereler neticesinde iki ülkenin anlaşamaması durumunda, Hollanda'nın tahkim yoluna gidebileceğini veya durumu uluslararası bir mahkemeye tevdi edebileceğini kaydetti.

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