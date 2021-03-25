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Dünya

Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Bir Türk daha azaldı

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.

Selman Aksünger   | 25.03.2021
Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Bir Türk daha azaldı

Netherlands

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.

Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi.

Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra E. için "Bir Türk daha azaldı." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

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Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Bir Türk daha azaldı