Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası
Hollanda’da mahkeme, Başbakan Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.
Rotterdam
Hollanda basınında çıkan haberlerde, mahkeme, Başbakan Mark Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan 45 gün hapis cezasına çarptırılan 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığına dikkati çektiği belirtildi.
Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.
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