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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını "terör" olarak niteledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları için "Bu bir misilleme değil, terördür." dedi.

Abdullah Aşıran   | 10.10.2022
Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını "terör" olarak niteledi

Rotterdam

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Az önce Zelenskiy, masum Ukraynalı sivilleri de vurmayı amaçlayan Rus füze saldırıları hakkında daha ayrıntılı bilgi verdi. Bu bir misilleme değil, terördür. Nefretimi dile getirdim ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladım."

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

Rusya'nın füze saldırıları, 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından gerçekleşti.

Putin, Ukrayna istihbaratını, Kerç Köprüsü'ne "terör saldırısı" düzenlemekle suçlarken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğu yorumunda bulunmuştu.

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