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Dünya

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu.

Muhammed Emin Canik  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

İstanbul

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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