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Dünya

Hırvatistan'da Savunma Bakanı Krsticevic istifa etti

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, dün askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.

Stipe Majic,Kayhan Gül   | 08.05.2020
Hırvatistan'da Savunma Bakanı Krsticevic istifa etti

Zagreb

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, dün askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.

Başbakan Andrej Plenkovic, Krsticevic ile yaptığı görüşmenin ardından, istifasını kabul ettiğini belirterek, uçak kazasında bakanın herhangi bir sorumluluğu olmadığını vurguladı.

Kazada iki pilotun hayatını kaybetmesinin Krsticevic'i derinden üzdüğünü kaydeden Plenkovic, "O da geçmişte bir asker, Hırvat ordusunun bir generaliydi. Aynı zamanda en yakın çalışma arkadaşım ve her şeyden öte dostumdur. Ona bir dost olarak değer verdiğimden, ortaklaşa aldığımız karar doğrultusunda istifasını kabul ediyorum." dedi.

Plenkovic, mevcut hükümetin görev süresinin dolmak üzere olduğunu anımsatarak, bu nedenle Krsticevic'in yerine bir isim önermeyeceğini ve bakanlık yetkilerini müsteşarlardan birine vereceğini açıkladı.

Zadar şehri yakınında Biljane Donje mevkisinde dün yaşanan uçak kazasında Üsteğmen Marko Novkovic ile uçuş eğitimi alan Teğmen Luka Jagatic hayatını kaybetmişti.

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