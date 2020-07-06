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Dünya

Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı

Hırvatistan'da yapılan genel seçimi, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği kazandı.

Lejla Biogradlija   | 06.07.2020
Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı Fotoğraf: Stipe Majic /AA

Zagreb

Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 91'inin sayıldığını ifade ederek, 151 sandalyeli ulusal mecliste Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ)  67 sandalye kazandığını belirtti.

HDZ Genel Başkanı Andrej Plenkovic, oy veren herkese teşekkür ederek, "Bugünkü parlak zafer için teşekkür ederim. Halk, Hırvatistan'ın ilerlemesini istediği yolu seçti. Geride bıraktığımız dönem zorlu ama tecrübe doluydu. Önümüzdeki dönem ise büyük sorumluluklar barındırıyor." dedi.

Halkın desteğini önümüzdeki 4 yıl boyunca her zaman hissedeceklerini söyleyen Plenkovic, yarın sabah itibariyle mesaiye başlayacaklarını aktardı.

Bu arada, Sosyal Demokrat Partisi (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Hırvat Emekliler Partisi (HSU), Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Istra Demokrat Partisi (IDS), Primorje-Goran Birliği (PGS) ile Halk ve Sivil Hareket Partisinden (SNAGA) oluşan "Restart" ittifakı, 41 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Şarkıcı Miroslav Skoro'nun "Vatan Hareketi" isimli siyasi partisinin 16 sandalye kazandığı seçimde, "Most" Bağımsızlar Listesi 8, Mozemo ittifakı 7, Adı ve Soyadı Olan Partisi, Pametno ve Fokus ittifakı 2 ve Hırvat Ulusal Partisi ile Reformcular da 1'er milletvekili çıkardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyes Hırvatistan'da, en son 2016'da yapılan genel seçimi de HDZ öncülüğündeki ittifak kazanmıştı.

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