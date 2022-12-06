Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü
Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Zagreb
Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.
Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.