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Dünya

Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü

Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 06.12.2022
Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağı düştü

Zagreb

Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.

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