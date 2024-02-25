Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,038.50
BTC/USDT
51,760.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu.

Ahmet Furkan Mercan  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı

Tokyo

ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.

Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.

Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı"

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, UAD'de İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına dair sunum yapacak
Kafes-47 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı

Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı

Japonya deprem bölgesinin yeniden inşasına ek 100 milyar yen ayıracak

Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Japonya Sanayi Bakanı, şubat başında atık su sızan Fukuşima'nın işletici firma yetkilileriyle görüştü

Japonya Sanayi Bakanı, şubat başında atık su sızan Fukuşima'nın işletici firma yetkilileriyle görüştü
Japonya Savunma Bakanlığı: 43 trilyon yenlik savunma harcamaları planı yetersiz

Japonya Savunma Bakanlığı: 43 trilyon yenlik savunma harcamaları planı yetersiz
Japon Astroscale uzay enkazını gözlemlemek için uydu fırlattı

Japon Astroscale uzay enkazını gözlemlemek için uydu fırlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet