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Dünya

Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Hint Okyanusu'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hint Okyanusu olduğunu duyurdu.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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