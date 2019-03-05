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Dünya

Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 05.03.2019
Hint denizaltısı Pakistan donanması tarafından engellendi

İslamabad

Donanmadan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir Hint denizaltısının Pakistan sularına girmek üzereyken fark edildiği belirtildi.

Denizaltının ülke karasularına girmesinin engellendiği ve Hint sularına geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilerek "Modern teknolojiye sahip Hint denizaltısının Pakistan donanması tarafından fark edilmesi, Hint donanmasının zararınadır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak 2016'da bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek üzereyken engellendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Barışı muhafaza etmek için Hint denizaltısı hedef alınmadı. Bu hareket, Pakistan'ın barış arzusunun bir yansımasıdır." denildi.

Açıklamada "Hindistan da barışa meyilli olduğunu göstermeli." ifadelerine yer verilirken Pakistan ordusunun herhangi bir saldırganlığa da anında cevap vereceği uyarısında bulunuldu.

Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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