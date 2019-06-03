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Dünya

Hint askeri uçağı kayboldu

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, 13 mürettebatıyla Hint hava sahası içinde kayboldu.

Emre Aytekin   | 03.06.2019
Hint askeri uçağı kayboldu

Ankara

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

Eyalet yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.

Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.

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