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Dünya

Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 30 bin 700 kişiyi etkiledi

Hindistan'ın Assam eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 30 bin 700 kişi etkilendi.

Büşra Selvi Öğütcen  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 30 bin 700 kişiyi etkiledi

Ankara

Hint medyasındaki haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyalette şiddetli yağışların, su taşkınlarına yol açtığı belirtildi.

Assam'ın Chirang, Darrang, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Kokrajhar, Lakhimpur, Nalbari, Sonitpur ve Udalguri bölgelerindeki 30 bin 700 kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.

Bu kişilerden 22 binden fazlasının bulunduğu Lakhimpur'un, sellerden en çok etkilenen bölge olduğu ve felaket nedeniyle 7 bölgede 25 yardım dağıtım merkezinin oluşturulduğu vurgulandı.

Assam'da 444 köyün sular altında kaldığı, 4 bin 700 hektar civarında tarım arazisinin de zarar gördüğü ifade edildi.

Assam'ın farklı bölgelerinde toprak kaymaları olduğu, yollar, köprüler ve altyapının zarar gördüğü aktarıldı.

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD), Assam'ın birçok bölgesinde 5 gün boyunca şiddetli yağış tahmininde bulunarak "kırmızı alarm" verdi.

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