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Dünya

Hindistan'ın Andaman Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın Andaman Adaları'nda, yerel saatle 19.23'te 5,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Nuri Aydın  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Hindistan'ın Andaman Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Andaman Adaları olduğunu açıkladı.

USGS, yerel saatle 19.23'te meydana gelen depremin yerin 87 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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