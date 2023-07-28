Hindistan'ın Andaman Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem
Hindistan'ın Andaman Adaları'nda, yerel saatle 19.23'te 5,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Andaman Adaları olduğunu açıkladı.
USGS, yerel saatle 19.23'te meydana gelen depremin yerin 87 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.