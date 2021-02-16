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Dünya

Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi.

Emel Gözellik   | 16.02.2021
Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü

Ankara

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Madhya Pradeş'in Sidhi bölgesinde Patna köyü yakınlarında en az 46 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün köprüden su kanalına düştüğünü bildirdi.

Kazada 40 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 6 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

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