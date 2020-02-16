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Dünya

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar, iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.02.2020
Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları sürüyor Fotoğraf: Javed Sultan/AA

Ankara

Hindistan'da protestolar sürüyor

Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki Shaheen Bagh bölgesinde toplanan kadınlar, Hindistan'ın Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamaları ile Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etti. Göstericiler, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ile görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüdü. Kadın göstericilerin yoğunlukta olduğu yürüyüşe, erkekler de destek verdi. ( Javed Sultan - Anadolu Ajansı )

Hint basınındaki haberlere göre, Vatandaşlık Yasası'na karşı 15 Aralık’ta başkent Yeni Delhi’nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde oturma eylemine başlayan protestocular, İçişleri Bakanı Amit Şah’ın evine yürüdü

Öğleden sonra yürüyüşe başlayan çoğunluğu kadın yaklaşık 5 bin kişi, Şah’ın evine birkaç yüz metre mesafede emniyet güçlerince durduruldu.

Polis yetkilileri, İçişleri Bakanı ile herkesin aynı anda görüşemeyeceğini belirterek, protestoculardan, Şah ile görüşecek delegasyona ait bilgileri vermesini istedi. 

Shaheen Bagh'daki eylemciler ile Şah arasında görüşmenin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

İsmi açıklanmayan 76 yaşındaki bir protestocu, yaptığı açıklamada, "Buradakilerle Amit Şah'ın evine yürüyeceğiz. Herkesin önünde konuşacağız. Ondan, Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik (CAA) ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) düzenlemelerinin geri alınacağı sözünü yazılı olarak vermesini isteyeceğiz." diye konuştu.

Göstericiler, "Amit Şah, Narendra Modi istifa" yazılı dövizler taşıdı.

Perşembe günü Şah, yaptığı açıklamada, Shaheen Bagh'daki protestocular da dahil herkesle görüşmeye açık olduğunu bildirmişti.

"Hindistan'ın çıkarları için gerekliydi"

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'de cuma günü düzenlenen yasa karşıtı gösterilerde, polisin eylemcilere şiddet uygulamasına karşı binlerce kişinin yaptığı protesto 3 gündür devam ediyor.

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi şehrinde halka açık bir toplantıda yaptığı açıklamada, "Hindistan, yıllardır (Cammu Keşmir'e özel statü veren) 370'inci maddenin yürürlükten kaldırılması ve CAA'nın tanıtılması gibi kararlar için bekliyordu. Bu kararlar, ülkenin çıkarları için gerekliydi. Tüm baskılara rağmen bu kararlarımızı savunduk ve bunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Müslümanlar, yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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