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Dünya

Hindistan'da toprak kayması nedeniyle can kaybı 27'ye yükseldi

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Hindistan'da toprak kayması nedeniyle can kaybı 27'ye yükseldi

Ankara

Yerel yetkililer, eyalete bağlı Raigad bölgesindeki bir köyde, 19 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasına bağlı olarak en az 50 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Heyelan nedeniyle çöken binaların altında mahsur kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının 27'ye yükseldiğini kaydetti.

Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette, tren seferleri ve kara yolu trafiği aksadı.

Maharaştra eyaletindeki şiddetli yağışlar, 19 Temmuz'da toprak kaymasına neden olmuştu. İlk belirlemelere göre, heyelan kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 21 Temmuz'da can kaybı 16'ya yükselmişti.

Eyaletin Raigad bölgesindeki 50 haneli köyde 17 ev toprak altında kalmıştı.

Yetkililer, Muson yağmurları nedeniyle ülkede son 2 haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 150'yi geçtiğini duyurmuştu.

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