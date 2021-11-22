Dolar
11.21
Euro
12.64
Altın
1,840.60
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,756.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek

Hindistan'da çiftçilerin, tartışmalı yeni tarım yasalarının kaldırılacağının açıklanmasına rağmen eylemlerine devam edeceği bildirildi.

İdris Sülün   | 22.11.2021
Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek

İstanbul

BNN Bloomberg'in haberine göre, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yeni tarım yasalarını yürürlükten kaldıracağını açıklamasına rağmen eylemlerine devam edecek.

Çiftçi sendikasından üst düzey bir yetkili, Başbakan Modi'nin tartışmalı tarım yasalarını yürürlükten kaldırma sözüne rağmen, çiftçilerin mahsulleri için fiyat garantisi talebiyle eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Sendika Sekreteri Vijoo Krishnan, yaptığı açıklamada, çiftçi gruplarının, temel mahsuller için hükümetin minimum fiyat garantisi vermesini talep ettiği bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoğun protestolara neden olan tartışmalı yeni tarım yasalarını yürürlükten kaldıracağını açıklamıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestolarının devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC için 'son virajda bin kahraman' aranıyor
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak
Kovid-19'u dört kritere göre hesaplayabilen modelleme yöntemi geliştirdiler
Kovid 19'un Türkiye'deki yayılım haritası atık su analiziyle çiziliyor

Benzer haberler

Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek

Hindistan'da tarım yasalarını protesto eden çiftçiler eylemlerine devam edecek

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarını kaldıracak

Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı
Hindistan'da Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı

Hindistan'da Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı
Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi

Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi