Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
107,435.00
Altın
1,467.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane’de ‘Dipsiz Göl’ olarak anılan bölgede açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü

Hindistan'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşçı   | 19.11.2019
Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü

Ankara

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, Parlamentoda, muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda eyalet ve birlik toprağının yağmurların yol açtığı taşkınlardan etkilendiğini belirten Rai, "Eyaletler ve birlik topraklarından alınan bilgilere göre, muson yağmurları döneminde 2 bin 391 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Rai, musonların yol açtığı afet ve kazalarda 15 bin 729 hayvanın telef olduğunu, 800 bin evin hasar gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 100 bin kişi ve 620 hayvanın ekiplerce kurtarıldığını aktaran Rai, 24 bin kişiye de tıbbi müdahalede bulunulduğunu kaydetti.

Rai, 6 milyon 300 bin hektarlık alanın şiddetli yağmur, su baskını ve toprak kayması gibi nedenlerle zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor

Benzer haberler

Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü

Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü

Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı

Hindistan'ın S400'ler için yüzde 15'lik ödeme yaptığı iddia edildi

Hindistan'da Babri Camisi tartışması sürüyor

Hindistan'da Babri Camisi tartışması sürüyor
Yeni Delhi'de hava kirliliği 'tehlikeli' seviyede

Yeni Delhi'de hava kirliliği 'tehlikeli' seviyede
Cammu Keşmir'de çatışma

Cammu Keşmir'de çatışma