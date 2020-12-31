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Dünya

Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi

Hindistan'ın Telangana şehrinde "Diriliş Ertuğrul" dizisini çok seven Müslüman girişimci, yeni açtığı restoranın adını "Ertuğrul" koydu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 31.12.2020
Hindistan'da Diriliş Ertuğrul dizisini seven girişimci açtığı restorana 'Ertuğrul' adını verdi

İslamabad

Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi.

Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.

Han, Haydarabad'da daha çok Arap turistlerin bulunduğunu ve halkın da bu tür yemeklere ilgisi olduğunu, menüde şimdilik Türk yemekleri bulunmadığını kaydetti.

Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor.

Pakistan’da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı.

Hindistan’da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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